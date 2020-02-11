Россия официально названа врагом в бюджете США

Американские власти намерены бороться с Китаем и Россией, не жалея средств. На эти цели в будущем финансовом году уже заложено 700 миллионов долларов.

Именно такая цифра на эти направления прописана в бюджете Белого дома на 2021 финансовый год. Авторы документа отметили, что главными угрозами для США являются Китай и Россию.

Администрация Белого дома отметила, что "угрозы, с которыми сталкивается Америка, быстро смещаются и развиваются. В то время как американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками, Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств".

Таковыми прямым текстом называются Китай и Россия. Соответственно, бюджет отражает необходимость для новой американской стратегии, которая бы соответствовала тем реалиям этой новой эры".

Финансовая поддержка должна, по мысли политиков, обеспечить безопасность внутри страны и ее интересы за рубежом. Власть намерена поддерживать вооруженные силы и расширить возможности по противодействию угрозам.

Указанные 700 миллионов долларов пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Еще дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

Что характерно, подобные предложения по бюджету лишь отражают позицию администрации президента. Только конгресс может утвердить или отвергнуть этот документ. Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп высказал намерение захотел резко сократить объем финансовой помощи иностранным государствам. Но Украины данная новация якобы не коснется.

Стоит добавить,что, по данным аналитиков конгресса, госдолг страны уже вырос практически до рекордного с послевоенного времени уровня.А в ближайшие десять лет этот показатель вырастет с 81 процента по отношению к ВВП до 98 процентов. В последний раз на таком уровне он находился в 1946 году, но скоро обойдет это достижение и будет практически неконтролируемо расти дальше.