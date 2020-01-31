Помпео: в том, что Киев не выполняет минские соглашения виновата Москва

Украина предпринимает массу усилий, чтобы на Донбассе установился мир, а Россия не отвечает взаимностью.

Так написал в своем twitter Майк Помпео, который сегодня, находясь на Украине, провёл встречу с президентом Зеленским.

"США всячески приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия обязана ответить взаимностью. У нее нет выбора. До тех пор, пока территория Украины вновь не станет целой, а суверенитет не будет восстановлен, будут действовать наши санкции в отношении Москвы", — пишет госсекретарь США.

Вообще, визит Помпео в Незалежную получился насыщенным:

он успел провести переговоры с президентом страны,

навестить предстоятеля раскольничьей церкви Епифания,

возложить цветы к мемориалу погибшим в Донбассе украинским карателям, которых он считает "борцами за демократию и свободу страны".

Напомним, что Киев уже неоднократно заявлял о своем желании "пересмотра минских соглашений".