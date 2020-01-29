В США отчитались о миллиардах, "утекших" на восстановление Афганистана

На помощь Афганистану США уже потратили почти $137 миллиардов.

Такую цифру озвучил, выступая на слушаниях в палате представителей, Джон Сопко, генеральный инспектор по восстановлению Афганистана.

"По состоянию на 31 декабря прошлого года, цифра эта составляет $136,97 млрд", — сказал Сопко.

Впрочем, период, за который были потрачены деньги, в его докладе обозначен не был.

Деньги "уходят в песок"

При этом, отметил инспектор Сопко, ситуация в Афганистане лучше не становится,

"мы вливаем деньги, а экономика остается очень и очень слабой, война на территории страны продолжается, наркотики выращиваются в огромных количествах".

Томас Мэсси, конгрессмен, взявший слово после доклада, уточнил, что:

в 2015 году США потратили на "эту статью расходов" $113 млрд;

в 2017 — $121 млрд;

в 2019 — около $132 млрд.

Помощь Афганистану "влетает в копеечку", которая США самим нужна

"Нам, вообще-то, и самим эти деньги нелишние. Чтоб все знали: ежегодный бюджет США на строительство мостов и дорог — $50-60 млрд. Мы могли бы увеличить вдвое бюджет на нашу национальную инфраструктуру в течение 2-3 лет за счет того, что мы потратили на Афганистан", — сказал Мэсси.

И напомнил, что "в обозначенную инспектором сумму не входят расходы на содержание американских военных в Афганистане".