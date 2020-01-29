На помощь Афганистану США уже потратили почти $137 миллиардов.
Такую цифру озвучил, выступая на слушаниях в палате представителей, Джон Сопко, генеральный инспектор по восстановлению Афганистана.
"По состоянию на 31 декабря прошлого года, цифра эта составляет $136,97 млрд", — сказал Сопко.
Впрочем, период, за который были потрачены деньги, в его докладе обозначен не был.
При этом, отметил инспектор Сопко, ситуация в Афганистане лучше не становится,
"мы вливаем деньги, а экономика остается очень и очень слабой, война на территории страны продолжается, наркотики выращиваются в огромных количествах".
Томас Мэсси, конгрессмен, взявший слово после доклада, уточнил, что:
"Нам, вообще-то, и самим эти деньги нелишние. Чтоб все знали: ежегодный бюджет США на строительство мостов и дорог — $50-60 млрд. Мы могли бы увеличить вдвое бюджет на нашу национальную инфраструктуру в течение 2-3 лет за счет того, что мы потратили на Афганистан", — сказал Мэсси.
И напомнил, что "в обозначенную инспектором сумму не входят расходы на содержание американских военных в Афганистане".
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