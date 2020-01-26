Китайские власти запретили торговлю животными из-за коронавируса

Китайские исследователи считают, что коронавирус передался людям из дикой природы, поэтому в стране запретили продажу диких животных. Соответствующее решение приняло Министерство сельского хозяйства и лесного управления Китая.

"С момента публикации настоящего сообщения и до полного снятия эпидемиологической ситуации запретить любые виды операций, связанных с торговлей дикими животными", - сказано в сообщении ведомства.

Жителям и гостям Китая настоятельно рекомендуют не употреблять в пищу мясо диких животных.