Китайские исследователи считают, что коронавирус передался людям из дикой природы, поэтому в стране запретили продажу диких животных. Соответствующее решение приняло Министерство сельского хозяйства и лесного управления Китая.
"С момента публикации настоящего сообщения и до полного снятия эпидемиологической ситуации запретить любые виды операций, связанных с торговлей дикими животными", - сказано в сообщении ведомства.
Жителям и гостям Китая настоятельно рекомендуют не употреблять в пищу мясо диких животных.
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