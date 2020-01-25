Пассажирский лайнер "Белавиа" совершил вынужденную посадку в Гродно. Причины изменения курса не сообщаются. Самолет следовал из Минска в Мюнхен, однако по неизвестным причинам развернулся над польским Вроцлавом и направился в Гродно.
Пассажиры сообщили, что с самолета при вынужденной посадке сняли шесть человек.
Авиакомпания "Белавиа" отказалась комментировать инцидент.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".