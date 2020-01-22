Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна "шесть лет воюет с Россией". Такое заявление украинский лидер сделал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Зеленского, Россия "аннексировала часть украинских территорий".

"Шестой год в моей стране идет война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территорий. Вот такая у нас с вами новая нормальность", - заявил Зеленский.

"Мир нуждается в переосмыслении права. Я не зря на экономическом форуме уделяю сейчас так много внимания вопросу безопасности, это очень важно для развертывания украинской экономики", - добавил украинский президент.