Украинский лидер Владимир Зеленский планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле. Соответствующий запрос был отправлен украинской стороной в администрацию президента РФ. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

"Программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер. Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского. Просто от многих государств поступали предложения встреч, с учётом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, вряд ли представляются возможными", — пояснил Ушаков.