От Киркорова вновь требуют извинений, но адвокат предлагает не спешить

Филипп Киркоров оказался в центре нового скандала из-за своих комментариев по поводу пластической операции певицы Славы. Он назвал ее лгуньей и обвинил в неудачном результате, что вызвало призывы к извинению.
Адвокат Андрей Алешкин считает, что Киркорову следует взять паузу, чтобы избежать возможных извинений, так как обстоятельства каждого случая уникальны.
Ранее Киркоров назвал певицу Любовь Успенскую "попрошайкой", утверждая, что она привыкла к дорогим подаркам, которые он дарил ей и другим коллегам, и начала их требовать. Алешкин подчеркнул, что в таких делах нет победителей, и Киркорову следует подождать, чтобы избежать извинений через суд.
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