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От Киркорова вновь требуют извинений, но адвокат предлагает не спешить

Адвокат советует Филиппу Киркорову взять паузу после очередного скандала

0:47
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров оказался в центре нового скандала из-за своих комментариев по поводу пластической операции певицы Славы. Он назвал ее лгуньей и обвинил в неудачном результате, что вызвало призывы к извинению.

Адвокат советует Филиппу Киркорову взять паузу после очередного скандала
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Адвокат Андрей Алешкин считает, что Киркорову следует взять паузу, чтобы избежать возможных извинений, так как обстоятельства каждого случая уникальны.

Ранее Киркоров назвал певицу Любовь Успенскую "попрошайкой", утверждая, что она привыкла к дорогим подаркам, которые он дарил ей и другим коллегам, и начала их требовать. Алешкин подчеркнул, что в таких делах нет победителей, и Киркорову следует подождать, чтобы избежать извинений через суд.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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