Тренер назвала три популярных упражнения, которые переоценивают

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Тренер Светлана Бутова назвала три популярных упражнения, которые переоценили.

Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Первое — планка. Часто тренеры используют планку не только как самостоятельное упражнение, но и как элемент, связующий позы, например, в йоге.

Однако есть у этого упражнения минусы. Так, например, длительное выполнение не принесет большой пользы организму. Дело в том, что мышцы кора во время выполнения планки вовлечены в работу первые 30 секунд, максимум — до минуты. Далее нагрузка распределяется на другие мышцы и суставы. Это способно перегрузить опорно-двигательный аппарат физически неподготовленного человека, пишет "СЭ".

Во время планки как варианта статичного упражнения давление в сосудах возрастает. Длительное пребывание в ней чревато последствиями для гипертоников и людей пожилого возраста. Так что изматывать себя планкой по несколько минут не стоит.

Второе — шпагат. Это тот навык, который не нужен в повседневной жизни, не несет глобальной пользы для здоровья и общего самочувствия. Шпагат доступен далеко не всем из-за анатомических и физиологических способностей.

Третье — скручивания с отягощением. Это упражнение может вызвать компрессию межпозвоночных дисков. В ходе его выполнения давление на студенистое тело диска возрастает из-за веса инвентаря. Результатом могут быть протрузии и грыжи. Во время скручиваний важно следить, чтобы спина оставалась ровной.