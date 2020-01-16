Майк Помпео пригрозил России иранским сценарием.
Генсек США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
"Уничтожение Сулеймани — это пример новой стратегии США, направленной на сдерживание своих противников. Это в равной мере касается и Ирана, и Китая, и России",
— цитирует Помпео ИА "Reuters".
"Штаты сейчас реализуют возможности самой сильной позиции, которая у нас когда-либо была, в отношении Ирана. Мы пока просто сдерживаем его. Но, чтобы защитить свободу по-настоящему, важно сдерживать всех врагов. В этом весь смысл работы президента Трампа. Именно поэтому он так старается сделать нашу армию самой сильной, какой она когда-либо была", — говорит генеральный секретарь США.
В России считают заявление Помпео "неприемлемым" и напоминают политику, что "подобные штуки с нашей страной не проходили никогда, не пройдут и теперь".
"Помпео стоит прикрепить список угроз себе на грудь и ходить в таком виде по Госдепу. Может, там про него выводы сделают. Уничтожение российского высокопоставленного военного — неважно: в России или за ее пределами — чревато началом конфликта между ядерными державами. На это Вашингтон никогда не пойдет", — говорит Игорь Коротченко, главред журнала "Национальная оборона".
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.