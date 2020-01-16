Помпео угрожает ликвидацией российских генералов по сценарию Сулеймани

Майк Помпео пригрозил России иранским сценарием.

Генсек США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.

"Уничтожение Сулеймани — это пример новой стратегии США, направленной на сдерживание своих противников. Это в равной мере касается и Ирана, и Китая, и России",

— цитирует Помпео ИА "Reuters".

"Штаты сейчас реализуют возможности самой сильной позиции, которая у нас когда-либо была, в отношении Ирана. Мы пока просто сдерживаем его. Но, чтобы защитить свободу по-настоящему, важно сдерживать всех врагов. В этом весь смысл работы президента Трампа. Именно поэтому он так старается сделать нашу армию самой сильной, какой она когда-либо была", — говорит генеральный секретарь США.

В России считают заявление Помпео "неприемлемым" и напоминают политику, что "подобные штуки с нашей страной не проходили никогда, не пройдут и теперь".