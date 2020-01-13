Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Военные США расчищают базу Айн аль-Асад после ракетных атак Ирана

Мир

Американские войска очистили от обломков и мусора базу Айн аль-Асад в западной иракской провинции Анбар после атаки иранских баллистических ракет.

База представляет собой крупный комплекс, расположенный примерно в 180 километрах к западу от иракской столицы Багдада. Здесь располагаются около 1500 военнослужащих США и членов возглавляемой США коалиции, которая намеревалась бороться с террористической группировкой ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России).

Дональд Трамп посещал авиабазу в декабре 2018 года.

Белый дом заявляет об отсутствии жертв после иранских ударов

8 января Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) выпустил залпы баллистических ракет по Айн аль-Асаду и по форпосту в Эрбиле, столице полуавтономного Иракского Курдистана. В Белом доме говорят о том, что после иранских налетов среди военных не было жертв.

Тегеран заявил, что американские военные совершили по меньшей мере девять вылетов после операции, доставив раненых в Иорданию и в американский госпиталь в Багдаде.

Темы авиабаза сша провинция анбар база айн аль-асад атаки иранских ракет
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Инсульт: почему он происходит и как его распознать
Здоровье и профилактика
Что означает преддиабетное состояние
Дальний Восток
Как начинались и развивались отношения России и Китая
Новости Все >
Сирия открывает гуманитарные коридоры для мирных жителей
В Египте обнаружили плиты с изображениями богов и царей
Военные США расчищают базу Айн аль-Асад после ракетных атак Ирана
Врачей освободят от уголовного наказания за утрату лекарств
Германия планирует провести саммит по установлению мира в Ливии
В Казани научились выращивать искусственную конину и осетрину
Салют в честь освобождения Варшавы запустят в Москве
Найден белок, помогающий держать мышцы в тонусе без упражнений
Бузова обошла Кардашян по притоку новых подписчиков в соцсети
В архивный альбом к 20-летию Путина у власти вошли новые материалы
Последние материалы
В Египте обнаружили плиты с изображениями богов и царей
Военные США расчищают базу Айн аль-Асад после ракетных атак Ирана
Врачей освободят от уголовного наказания за утрату лекарств
Германия планирует провести саммит по установлению мира в Ливии
В Казани научились выращивать искусственную конину и осетрину
Что означает преддиабетное состояние
Салют в честь освобождения Варшавы запустят в Москве
Найден белок, помогающий держать мышцы в тонусе без упражнений
Бузова обошла Кардашян по притоку новых подписчиков в соцсети
Как начинались и развивались отношения России и Китая
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину

Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.

Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Общество
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова Соломон Соловьев Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер
Комментарии
Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге"
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
Тихонов намекнул на будущее увольнение Губерниева
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ