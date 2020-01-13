Военные США расчищают базу Айн аль-Асад после ракетных атак Ирана

Американские войска очистили от обломков и мусора базу Айн аль-Асад в западной иракской провинции Анбар после атаки иранских баллистических ракет.

База представляет собой крупный комплекс, расположенный примерно в 180 километрах к западу от иракской столицы Багдада. Здесь располагаются около 1500 военнослужащих США и членов возглавляемой США коалиции, которая намеревалась бороться с террористической группировкой ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России).

Дональд Трамп посещал авиабазу в декабре 2018 года.

Белый дом заявляет об отсутствии жертв после иранских ударов

8 января Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) выпустил залпы баллистических ракет по Айн аль-Асаду и по форпосту в Эрбиле, столице полуавтономного Иракского Курдистана. В Белом доме говорят о том, что после иранских налетов среди военных не было жертв.

Тегеран заявил, что американские военные совершили по меньшей мере девять вылетов после операции, доставив раненых в Иорданию и в американский госпиталь в Багдаде.