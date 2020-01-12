Британский посол задержан на акции протеста в Тегеране

Британские СМИ сообщили о задержании в Тегеране посла Роберта Макэра. Его задержали на антиправительственной акции протеста. Дипломат призывал молодежь к радикальным действиям против властей.

По стране прокатилась волна протестов после того как иранские власти признали причастность ПВО к крушению украинского пассажирского самолета. Одна из акций прошла в тегеранском технологическом университете имени Амира Кабира, где и был задержан британский посол.