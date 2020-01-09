В Нью-Йорке прошел митинг против военной политики Трампа

Антивоенные активисты провели демонстрацию на Таймс-сквер, требуя прекращения военных действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Демонстранты протестовали против агрессии администрации президента в отношении Ирана, они скандировали: "Трамп, Пенс, вон отсюда". Активисты держали в руках транспаранты с лозунгами: "Нет войне с Ираном! Никаких убийств! Никаких вмешательств! Никаких санкций!"

По всей Америке пройдут массовые протесты

Коалиция прогрессивных пропагандистских групп в США призвала к массовым митингам по всей стране, чтобы выразить протест против военной политики Трампа против Ирана и потребовать немедленной деэскалации напряженности с Тегераном.

Массовый протест в масштабах страны назначен на 9 января. В 5 часов вечера по местному времени антивоенные американские организации по всей Америке выйдут на улицы, чтобы противостоять войне, которую пытается развязать Трамп в Иране.