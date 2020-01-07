Великобритания покинет Ирак, если Багдад попросит

Великобритания хочет сохранить свои войска в Ираке, но выведет их, если того потребует Багдад, заявил во вторник министр обороны Бен Уоллес.

Парламент Ирака призвал в воскресенье американские и другие иностранные войска покинуть страну после убийства высокопоставленного иранского генерала в результате удара американского беспилотника.

Уоллес заявил, что сейчас пытается донести до иракских властей, что в их же интересах сохранить британское присутствие. Однако он подчеркнул необходимость уважать суверенитет Ирака.

"Если они потребуют, чтобы мы ушли, это их право, и мы будем уважать его", — заявил глава минобороны.

Ранее во вторник часть своих войск вывела из Ирака Германия, напоминает "Правда.Ру".