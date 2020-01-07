Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Великобритания покинет Ирак, если Багдад попросит

Мир » Европа » Евросоюз

Великобритания хочет сохранить свои войска в Ираке, но выведет их, если того потребует Багдад, заявил во вторник министр обороны Бен Уоллес.

Парламент Ирака призвал в воскресенье американские и другие иностранные войска покинуть страну после убийства высокопоставленного иранского генерала в результате удара американского беспилотника.

Уоллес заявил, что сейчас пытается донести до иракских властей, что в их же интересах сохранить британское присутствие. Однако он подчеркнул необходимость уважать суверенитет Ирака.

"Если они потребуют, чтобы мы ушли, это их право, и мы будем уважать его", — заявил глава минобороны.

Ранее во вторник часть своих войск вывела из Ирака Германия, напоминает "Правда.Ру".

бен уоллес ирак и великобритания
Актуальная аналитика
Новости Украины
Украина разваливает себя сама
Путешествия
Причины, по которым стоит собирать деньги на путешествия
Грызуны
Обустраиваем дом для крысы: как создать зверьку уютное жилище?
Последние материалы
Гуайдо прорвался в Конгресс сквозь оцепление
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
Украина разваливает себя сама
Помпео обвиняет Иран в подрыве миротворческой программы в Афганистане
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
Германия выводит часть солдат из Ирака на фоне напряженности в Иране
Житель подмосковного Пущино подозревается в изнасиловании школьницы
Причины, по которым стоит собирать деньги на путешествия
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Обустраиваем дом для крысы: как создать зверьку уютное жилище?
Популярное
Ближний Восток
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США

Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался о гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Кошелек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Общество
В минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Хоккей. Последние новости
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Соломон Соловьев Козероги, управляющие временем - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов Айдын Мехтиев Дилемма Трампа: импичмент или война с Ираном Айдын Мехтиев
Комментарии
32 человека погибли в давке на похоронах Сулеймани
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
Помпео обвиняет Иран в подрыве миротворческой программы в Афганистане
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
Число китайцев сильно преувеличено
Причины, по которым стоит собирать деньги на путешествия
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
Допинг в фигурном катании: зачем и как это работает?
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
32 человека погибли в давке на похоронах Сулеймани
Уроженцев Ирана часами допрашивали на американской границе
Ирина Потехина освобождена от должности замминистра просвещения
32 человека погибли в давке на похоронах Сулеймани
США волнуют меркантильные вопросы, а не безопасность Европы
США волнуют меркантильные вопросы, а не безопасность Европы
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
32 человека погибли в давке на похоронах Сулеймани
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
"Ikea" выплатит $46 млн семье ребёнка, погибшего при падении комода
32 человека погибли в давке на похоронах Сулеймани
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ