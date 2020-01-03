Президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек

Дональд Трамп заявил о том, что убитый глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерал Касем Сулеймани был причастен к гибели миллионов людей.

«Генерал Касем Сулеймани убивал тысячи американцев в течение длительного периода времени, и планировал убить еще больше... но был остановлен!"- написал Трамп на своей странице в Twitter.

Американский президент в своей публикации обвинил Сулеймани в том, что он прямым и косвенным образом ответственен за смерть миллионов людей, в том числе протестующих, убитых в самом Иране.

Президент США считает, что Сулеймани надо было давно уничтожить

Дональд Трамп заявил к тому же, что в Иране ненавидели и боялись погибшего генерала, и его смерть печалит людей не так сильно, как об этом говорят иранские власти. И вообще, по его мнению, Сулеймани надо было устранить еще много лет назад.

Стоит отметить, что в результате ракетного удара ВВС США по аэропорту Багдада, отданному лично американским президентом, кроме генерала были убиты еще восемь человек.

В МИД Ирана действия США назвали террористическими, а верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и бывший командующий КСИР Мохсен Резайи пообещали Соединенным Штатам отмщения за гибель Сулеймани.

В российском МИД рассматривают убийство иранского генерала, как авантюрный шаг.