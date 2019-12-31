Вассерман: Трамп победит на выборах, а с Украиной "сдвигов" не будет

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман спрогнозировал вероятные события, которые ожидают россиян и весь мир в 2020 году. По его мнению, на украинском направлении не будет никаких "сдвигов", поскольку "профессиональные украинцы" не будут думать о гражданах, а продолжат расхищать страну.

Также Вассерман считает, что российско-американские отношения могут начать улучшаться только после выборов президента. На президентских выборах США в 2020 году телеведущий спрогнозировал победу Дональда Трампа и крах его политических оппонентов.

Великобритания, по мнению Вассермана, выйдет из Евросоюза, однако этим сможет себя избавить только от мигрантов. 2020 год в России отметится незначительным экономическим подъемом.