"Три козыря" России, которые сделают ее "первой экономикой континента"

По мнению французских журналистов, у России есть "три козыря", которые сделают ее "первой экономической державой континента".

Этому посвящена статья в новом номере AgoraVox. Издание отмечает, что санкционное давление на нашу страну преследует одну цель: развалить экономику.

"Для достижения ее, - подчеркивает автор материала, - помимо санкций, в СМИ Запада развернута целая компания, которая, публикуя фейковую информацию, очерняет страну".

"Поэтому готовьтесь к шоку, если ваше мнение о России основывается исключительно на репортажах крупнейших западных СМИ и мнении телевизионных экспертов, у которых есть неприятная привычка всегда ошибаться", —

— пишет AgoraVox.

Что же это за "козыри", которые увидел автор статьи

У России есть "накопленные резервные фонды в размере, эквивалентном 541 млрд долларов, хотя самих долларов в них мало. У России профицитный бюджет. Госдолг страны — всего 15% ВВП. Это очень мало и не лежит бременем на бюджете.

"И кто-то еще верит голословным утверждениям Барака Обамы, экс-президента США, уверявшего, что санкции "поставят российскую экономику на колени", а Россия — экономический карлик без будущего?" —

— спрашивает французский журналист.