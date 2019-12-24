По мнению французских журналистов, у России есть "три козыря", которые сделают ее "первой экономической державой континента".
Этому посвящена статья в новом номере AgoraVox. Издание отмечает, что санкционное давление на нашу страну преследует одну цель: развалить экономику.
"Для достижения ее, - подчеркивает автор материала, - помимо санкций, в СМИ Запада развернута целая компания, которая, публикуя фейковую информацию, очерняет страну".
"Поэтому готовьтесь к шоку, если ваше мнение о России основывается исключительно на репортажах крупнейших западных СМИ и мнении телевизионных экспертов, у которых есть неприятная привычка всегда ошибаться", —
— пишет AgoraVox.
"И кто-то еще верит голословным утверждениям Барака Обамы, экс-президента США, уверявшего, что санкции "поставят российскую экономику на колени", а Россия — экономический карлик без будущего?" —
— спрашивает французский журналист.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.