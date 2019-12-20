США в ожидании рождественского сюрприза от Пхеньяна

Соединенные Штаты внимательно следят за Северной Кореей после того, как в Пхеньяне пообещали "рождественский подарок" в качестве ракетного испытания.

Правительство Северной Кореи заявило, что администрация президента Дональда Трампа исчерпала время для проведения ядерных переговоров.

"Мы полностью осознаем сильный потенциал Северной Кореи для проведения крупной провокации в ближайшие дни. Мягко говоря, такие действия будут крайне бесполезны для достижения прочного мира на Корейском полуострове," — отметил министр обороны США Марк Эспер.

Переговоры — единственный путь остаться без северокорейского подарка

О том, что нужно серьезно обсудить политическое соглашение о денуклеаризации полуострова, говорит спецпредставитель по Северной Корее Стивен Биегун, который предупреждает о возможном испытании.

"Это лучший путь вперед и, возможно, единственный, если мы собираемся сделать что-то конструктивное", — сказал Эспер.

Северокорейский лидер и Трамп уже провели две официальные встречи по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Их первая встреча на высшем уровне в Сингапуре, состоявшаяся в июне 2018 года, завершилась широко сформулированным соглашением, а вторая встреча на высшем уровне в Ханое в феврале прошла без каких-либо результатов.