США не собираются смягчать санкции в отношении Северной Кореи

Соединенные Штаты заявили о несвоевременности снятия некоторых санкций ООН в отношении Северной Кореи, аргументируя тем, что Пхеньян еще не добился прогресса в направлении денуклеаризации.

Заявление от Госдепартамента по этому поводу появилось после того, как агентство Reuters сообщило, что Китай и Россия предложили проект резолюции ООН, предусматривающий частичное смягчение санкций, в том числе снятие запретных мер с северокорейского экспорта морепродуктов и текстильных изделий.

"Совет Безопасности ООН не должен рассматривать преждевременное облегчение санкций для Северной Кореи, поскольку она отказывается обсуждать денуклеаризацию", - сказал официальный представитель Госдепартамента.

Северная Корея заявляет о "новом пути" в денуклеаризации

Эксперты выразили обеспокоенность тем, что Пхеньян может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, поскольку Пхеньян угрожает пойти "новым путем", если Вашингтон до конца года не предложит уступки для его денуклеаризации.

Что касается резолюции России и Китая, поставленной на голосование совета из 15 членов ООН, то, как сообщает агентство Reuters, неизвестно, будет ли оно.

Китай и Россия являются постоянными членами ООН, обладающими правом вето, наряду с США, Великобританией и Францией.