Во Франции говорят о неизбежности пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что французское правительство намерено реализовать план пенсионной реформы, несмотря на протесты в стране.

"Правительство настроено полностью реформировать пенсионную систему и сбалансировать бюджет пенсионной системы", - отметил глава французского правительства.

Профсоюзы недовольны тем, что новая реформа введет "балльную систему "для выхода на пенсию, которая окажет значительное влияние, как на государственный, так и на частный секторы".

Правительство ищет способ заставить французов работать дольше

Возраст выхода на пенсию не предусмотрено менять: 62 года для мужчин и женщин. Однако полный размер пенсии будет выплачиваться, если стаж работника составит не меньше 41,5 года.Таким образом, в соответствии с реформой, чтобы пенсия была полной независимо от стажа, нужно доработать до 67 лет.

Эксперты считают, что новая система слишком сложная, она включает 42 различных схем выхода на пенсию. Правительство давно ищет способ упростить систему и при этом заставить французов работать дольше, что вызывает в обществе неизменные протесты.

Тем не менее президент Эммануэль Макрон настаивает на том, что реформа сделает пенсионную систему более справедливой и поможет решить проблему ее финансового дефицита, который по прогнозам, достигнет 17 миллиардов евро (19 миллиардов долларов) к 2025 году.