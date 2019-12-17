Россия предложила ООН собственную резолюцию о помощи Сирии

Россия подготовила проект резолюции, определяющий порядок доставки помощи в Сирию, и призвала ООН принять именно его вместо того, который составили западные страны.

Документ, подготовленный Бельгией, Германией в содействии с Кувейтом, предлагает продлить на год "трансграничные гуманитарные операции", которые ООН приняла в июле 2014 года, выделив четыре прохода через сирийскую границу для приема гуманитарных грузов.

Кроме того, поддержанный Западом проект потребовал, чтобы город Тель-Абьяд на сирийско-турецкой границе был добавлен в список назначенных пунктов.

Расширить территорию гуманитарной помощи и охватить как можно больше сирийцев

Российская сторона предлагает ООН усилить свой контроль над гуманитарными поставками в Сирию.

Россия также рекомендует сократить число санкционированных контрольно-пропускных пунктов до двух, а продолжительность всей миссии — до шести месяцев.

Вместе с тем в тексте документа подчеркивается необходимость расширять территорию охвата, чтобы оказать гуманитарную помощь большему числу сирийцев. Необходимо помнить и о тех, кто находится в северо-западной провинции Идлиб, где сосредоточены последние силы террористов, указывается в российском проекте резолюции.