Экс-депутат Рады проклял "бандеровскую власть"

Алексей Журавко, экс-депутат Верховной Рады Украины, проехав по Крымскому мосту, настолько впечатлился, что проклял власти собственной страны.

Неожиданное заявление Журавко разместил на своем Ютуб-канале.

"Я проклинаю 2014 год! — говорит экс-депутат. — Я проклинаю бандеровскую власть Украины — как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Она только разрушает, не оставляя ничего там, где прошла. А ведь все могла быть совсем иначе. В Крым могли бы идти украинские поезда. И днепровская вода. А величайшие мосты Незалежная могла бы строить вместе с Россией. Такие, как этот (Крымский мост — прим. ред) красавец. А сколько всего хорошего, полезного и доброго мы могли бы сделать вместе!"

Бывший украинский парламентарий, по его собственным словам, "верит, что у Украины и России — общее будущее", в котором они станут "могучей, единой страной".

"А для того, чтобы приблизить это время, — говорит Журавко, — надо вместе остановить эту проклятую войну".