В ФРГ решат вопрос по прокладке "Северного потока-2"

До конца текущего года Федеральное ведомство мореплавания и гидрографии Германии намерено принять решение по заявке компании Nord Stream 2 на прокладку газопровода "Северный поток-2".

Работы будут вестись зимой и в начале весны следующего года.

Германия, скорее всего, одобрит заявку, несмотря на то, что сенат США включил в проект оборонного бюджета на 2020 год санкции против участников строительства газопроводов "Северный поток-2". ФРГ также призывает Соединенные Штаты отказаться от санкций против данного проекта.

Усилия США не мешают внедрению проекта

Известно, что еще в октябре было проложено более 80 процентов газопровода. Всего предполагается построить две нитки мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Стоимость проекта составляет 9,5 миллиардов долларов.

Несмотря на усилия Украины и США помешать введению "Северного потока-2" в эксплуатацию, так как он якобы угрожает нацбезопасности европейских стран, проект планомерно внедряется.