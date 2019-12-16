До конца текущего года Федеральное ведомство мореплавания и гидрографии Германии намерено принять решение по заявке компании Nord Stream 2 на прокладку газопровода "Северный поток-2".
Работы будут вестись зимой и в начале весны следующего года.
Германия, скорее всего, одобрит заявку, несмотря на то, что сенат США включил в проект оборонного бюджета на 2020 год санкции против участников строительства газопроводов "Северный поток-2". ФРГ также призывает Соединенные Штаты отказаться от санкций против данного проекта.
Известно, что еще в октябре было проложено более 80 процентов газопровода. Всего предполагается построить две нитки мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Стоимость проекта составляет 9,5 миллиардов долларов.
Несмотря на усилия Украины и США помешать введению "Северного потока-2" в эксплуатацию, так как он якобы угрожает нацбезопасности европейских стран, проект планомерно внедряется.
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