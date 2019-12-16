Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг желание изменить Минские соглашения. По его словам, речь идет об их адаптации под реальные обстоятельства.

"Минские соглашения действительно нереальны. Хотя бы потому, что в них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую. Условно говоря, поменять даты. Возможно и изменение определенной конфигурации минских договоренностей. На сегодняшний день ни на Украине, ни в России, ни в мировом сообществе нет готовности к полному пересмотру Минских договоренностей", - пояснил свою позицию глава украинского МИД.