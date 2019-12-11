Россия – Эстонии: тема выплат «за оккупацию» закрыта

Окончательную позицию России по теме "советской оккупации Эстонии" и каких-либо денежных компенсаций "за это" озвучил Александр Петров, посол РФ в прибалтийской стране.

Дипломат назвал "неприемлемыми" любые "требования" Эстонии о возращении ей якобы "аннексированных" территорий. Как и требований выплатить какие-либо суммы за "советскую оккупацию".

"Данные темы закрыты раз и навсегда", — цитирует его слова РИА Новости.

По словам Петрова, призывы и требования "выплат" достигают только одной цели — становятся преградами на пути построения диалога и улучшения атмосферы взаимного сотрудничества.

Напомним, что как писала ранее "Правда.ру", Хенн Пыллуаас, спикер парламента Эстонии, заявлял, что "в нарушение принципов Тартуского мирного соглашения" Россия "владеет чуть более чем 5% эстонских земель" и требовал их вернуть немедленно.