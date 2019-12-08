Обладательницей титула Мисс Земной шар стала россиянка

Уроженка Кемерово Ксения Кривко стала обладательницей титула "Мисс Земной шар - 2020". Об этом сообщила ее PR-менеджер Наталья Токмогашева. Ранее Кривко получила титул "Мисс Россия 2019", победив во Всероссийском конкурсе среди замужних женщин. Это дало ей право участвовать во всемирном конкурсе среди замужних женщин.

Финал конкурса "Мисс Земной шар - 2020" прошел в китайском городе Шэнчьжэнь. Примечательно, что второй вице-миссис стала представительница Крыма Анастасия Божкова, а звание первой вице-миссис получила представительница Эквадора Джованна Андране.