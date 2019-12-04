Лидеры трех партий призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвали украинцев выйти 8 декабря на Майдан.

Лидеры партий хотят напомнить власти о "красных линиях" перед саммитом в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже. Подписанный текст заявления опубликовал депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий в Facebook.

Под "красными линиями" политики подразумевают "требования украинского народа". Среди них — отказ от компромиссов по политическому устройству государства, европейскому и евроатлантическому курсу страны, а также по крымскому вопросу. Помимо этого лидеры украинских партий призвали не допустить "никаких политических действий" на территории Донбасса, в частности проведения там выборов, а также прекращения судебных процессов против России.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину",- говорится в заявлении.