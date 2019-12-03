Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.
При этом многие из них регулярно рассказывает о влиянии России на политику в США. "Но мы же уже знаем, что этого не было. Россия не вмешивалась в нашу демократию. Это была лишь тема для обсуждения, созданная штабом Хиллари Клинтон, чтобы объяснить неожиданное поражение на последних президентских выборах", — уверен телеведущий.
Несмотря на окончание расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, работники телевидения, по словам Карлсона, "одержимы Россией сильнее, чем когда-либо раньше". Для них Путин "не реальный человек с настоящими идеями и приоритетами, живущий в своей стране и имеющий собственные взгляды".
Влияние России и Владимира Путина на политику в США стало регулярно обсуждаемой темой в американских СМИ. Сначала она касалась вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года. В настоящее время журналисты продолжают обсуждать возможное сотрудничество президента США и Республиканской партии с российскими властями и Путиным.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.