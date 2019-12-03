Журналист :американское телевидение одержимо Россией

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.

При этом многие из них регулярно рассказывает о влиянии России на политику в США. "Но мы же уже знаем, что этого не было. Россия не вмешивалась в нашу демократию. Это была лишь тема для обсуждения, созданная штабом Хиллари Клинтон, чтобы объяснить неожиданное поражение на последних президентских выборах", — уверен телеведущий.

Несмотря на окончание расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, работники телевидения, по словам Карлсона, "одержимы Россией сильнее, чем когда-либо раньше". Для них Путин "не реальный человек с настоящими идеями и приоритетами, живущий в своей стране и имеющий собственные взгляды".

Влияние России и Владимира Путина на политику в США стало регулярно обсуждаемой темой в американских СМИ. Сначала она касалась вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года. В настоящее время журналисты продолжают обсуждать возможное сотрудничество президента США и Республиканской партии с российскими властями и Путиным.