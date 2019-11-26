Зеленский позвонил Путину, потому что Киеву очень нужен газ

То, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину, политологи считают хорошим сигналом перед встречей Нормандской четверки.

"Как бы не способствовали нормализации отношений России и Украины Меркель и Макрон, без диалога между лидерами двух стран прогресса не будет", — считает политолог Марат Баширов.

По его мнению, ключевая тема звонка, который состоялся 25 ноября, "конечно, не корабли, они лишь повод. Основное сейчас — это газовый узел".

Контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины заканчивается уже в конце декабря, новые предварительные условий для контракта на 2020 год еще не определены.

По словам Марата Баширова, Украина, выдвигая условия, "взятые с потолка, выглядит в глазах Европы, как ненадежный партнер. А Россия не поддается на шантаж Киева, и прекращение поставок газа ударит и по украинским потребителям".

Украине нужен газ для поставок населению населения и промышленности. Поэтому в Киеве надеются на то, что на встрече в Париже газовая тема будет обсуждаться так же активно, как и ситуация на Донбассе.