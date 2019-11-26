То, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину, политологи считают хорошим сигналом перед встречей Нормандской четверки.
"Как бы не способствовали нормализации отношений России и Украины Меркель и Макрон, без диалога между лидерами двух стран прогресса не будет", — считает политолог Марат Баширов.
По его мнению, ключевая тема звонка, который состоялся 25 ноября, "конечно, не корабли, они лишь повод. Основное сейчас — это газовый узел".
Контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины заканчивается уже в конце декабря, новые предварительные условий для контракта на 2020 год еще не определены.
По словам Марата Баширова, Украина, выдвигая условия, "взятые с потолка, выглядит в глазах Европы, как ненадежный партнер. А Россия не поддается на шантаж Киева, и прекращение поставок газа ударит и по украинским потребителям".
Украине нужен газ для поставок населению населения и промышленности. Поэтому в Киеве надеются на то, что на встрече в Париже газовая тема будет обсуждаться так же активно, как и ситуация на Донбассе.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.