Президент Соединенных Штатом Америки Дональд Трамп объяснил в интервью, почему он приостановил выплату военной помощи Украине. Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".

"Я люблю украинский народ. Но нужно смотреть правде в глаза. Сейчас Украина занимает третье место в мире по коррумпированности. Это очень коррумпированная страна. И сейчас я не вижу смысла спонсировать её", - пояснил свое решение Трамп.