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CNN: Сотрудник ФБР мог подделать документ, касающийся слежки за Трампом
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Источник Правда.Ру

CNN: Сотрудник ФБР мог подделать документ, касающийся слежки за Трампом

Мир » Северная Америка » США и Канада

Спецпрокурор США Джон Дарем подозревает некоего сотрудника ФБР в подделке документа, имеющего отношение к слежке за Дональдом Трампом, осуществлявшейся в 2016 году, сообщает телеканал CNN.

Информация о данном сотруднике не разглашается. Его могут обвинить в совершении уголовного преступления.

Сообщается, что фальсифицированный документ имеет отношение к слежке за Картером Пейджем, который был советником предвыборного штаба Трампа.

Телеканал не разглашал информацию о том, в чем конкретно заключалась суть фальсификации. Кроме того, не уточняется, дал ли возможность данный документ осуществлять слежку за президентом США.

Фото: twitter.com

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