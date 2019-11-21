В МИД РФ прокомментировали "пропажу" унитазов с украинских кораблей

Официальный представитель МИД заявила на брифинге, что не понимает, как между собой связаны боеспособность украинских военных судов и наличие там сантехники.

Ранее Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины заявил, что возвращенные украинские суда находятся не в боевом состоянии.

По его словам, с кораблей были сняты плафоны, розетки и унитазы.

Сегодня ФСБ России опубликовала видео, на котором показана процедура передачи Украине ране конфискованных кораблей.

На кадрах видео корабли можно рассмотреть с разных сторон крупным планом, потом показывается их внутренняя часть: каюты, камбуз и унитазы. Никаких повреждения на кораблях нет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинские суда в ноябре прошлого года нарушили границу России.

Они отказались выполнять требования российских пограничников. Их смогли остановить только после применения оружия.

Фото: twitter.com