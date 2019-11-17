Россия не возобновит чартерные рейсы в Египет в ближайшее время

Российская Федерация отложила запланированное возобновление чартерных рейсов в Египет, поскольку аэропорты страны до сих пор не отвечают российским стандартам безопасности. Аэропорты Египта посетили российские эксперты в сфере авиабезопасности и усомнились в достаточности предпринятых мер.

Эксперты пришли к выводу, что египетская сторона частично выполнила условия по обеспечению антитеррористической безопасности. Ранее о возобновлении чартерных рейсов в Египет высказывался глава Минпромторга Денис Мантуров. Он утверждал, что полеты из России в Египет могут возобновить уже в 2019 году.