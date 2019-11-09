Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

Украина и самопровозглашенная Донецкая народная республика начали процесс разведения сил в населенном пункте Петровское. Ровно в 13:00 Народная милиция ДНР запустила белую сигнальную ракету в знак готовности приступить к отводу войск и вооружения. ВСУ выпустили ответную сигнальную ракету, чем подтвердили начало процесса разведения сил.

Сейчас военнослужащие Донецкой народной республики покидают рубежи, их грузят в автомобили и увозят с линии разграничения. За процессом отвода войск наблюдают представители ОБСЕ. Позже Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военнослужащие также покидают укрепления.