Валенса рассказал о поляках,"выбивших советскому медведю зубы"

Бывший диссидент из Польши Лех Влаенса заявил, что в падении коммунизма большую роль сыграли именно польские диссиденты.

Он сообщил, что СССР был ослаблен после окончания войны в Афганистане и частой сменой руководства. Тогда в Польша поняла, что у нее есть шанс. По его словам, немцы разрушили Берлинскую стену, но перед этим "поляки выбили советскому медведю несколько зубов".

Он сообщил, что полякам только нужно было только изменить атмосферу, чтобы желающие свободы люди "могли мобилизоваться" и создавать организации и демонстрации.

Примеру Польши последовали народы из других стран.

Валенса также отметил, что элита его движения "Солидарность" плотно общалась с оппозицией ГДР, и если бы они не смогли достигнуть целей в Польше, то они планировали создать восточноевропейскую организацию и бороться вместе.

Он считает, что падение Берлинской стены является не очень обдуманным шагом. Но с визуальной точки зрения, по его мнению, это сильный символ.

Валенса рассказал, что с помощью военных действий польская оппозиция не смогла бы победить, нужно было именно поменять атмосферу, чтобы люди перестали верить в систему.

Также она утверждает, что в настоящее время страны достигли границ развития, поэтому нужно создавать новую экономическую систему и усовершенствовать демократию.

Ранее Валенса отметил роль России для всех стран.

Фото: twitter.com