Спецслужбы Латвии посчитали майки с Путиным угрозой нацбезопасности

Итоги масштабного расследования "угрозы нацбезопасности" со стороны России подвели латвийские спецслужбы.

Как сообщает портал "ЦарьГрад", началось все с того, что в начале сентября в один из торговых центров Риги в магазин Black Star Wear поступили в продажу майки с изображением российского президента. Их-то и посчитали "одним из проявлений "гибридных угроз Москвы".

Самые "патриотичные" жители Риги "пришли в шок" и поспешили поднять скандал. Для начала — в соцсетях. В первую очередь пользователей возмутило, что надпись на ценниках была не только на латышском, но и на русском языке.

Истерия стремительно набирала обороты. Министру внутренних дел даже предлагали закрыть "этот отвратительный магазин". Кто-то агитировал за немедленный бойкот, который "необходимо объявить" товарам "приближенного к Путину" рэпера (Тимоти, это в его новой линейке одежды были изделия бренда "Армия России" с портретом российского лидера — прим.Правда.ру).

Вскоре к раздуваемому скандалу подключился и лидер праворадикального Национального блока Райвис Дзинтарс. Он пошел "официальным" путем и попросил Службу госбезопасности Латвии проверить, нет ли угрозы национальной безопасности в том, что в центре Риги продаются товары с такими "провокационными" изображениями и не видится ли в этом каких-то призывов "решить проблему при помощи силы".

Еще не дожидаясь результатов проверки по данному "вопиющему факту" В СГБ сразу заявили, что в майках с Путиным они увидели "зловещие замыслы" восточного соседа в усилении своего влияния в других странах.

"Одежда, которая создает впечатление о принадлежности к российским военным силам, может, принимая во внимание агрессивную политику России, вызвать различные недоразумения в обществе", — заявили спецслужбы.

Одновременно рижскому торговому центру Alfa было "поставлено на вид": надо более тщательно выбирать себе партнеров.

Все эти предупреждения и заявления со стороны СГБ Латвии всерьез испугали управляющую этим ТЦ компанию в лице ее представителя Илзе Жуку, которая сразу попросила у руководства магазина Black Star Wear изъять из продажи коллекцию одежды, так возмутившую прогрессивную латышскую общественность.

Однако, пока общественность "возмущалась и требовала проверок, бойкота и закрытия", все майки с портретами Владимира Путина были распроданы.

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Фото: vk.com