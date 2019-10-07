Экс-глава МИД Латвии заявил, что власти страны позорят ее на весь мир

Власти Латвии позорят страну на международной арене.

Об этом в эфире радио Baltcom заявил бывший глава МИД постсоветской республики Янис Юрканс, сообщают "РИА Новости".

Люди в правительстве просто не знают, что им делать, указал экс-глава МИД Латвии. Они "играют в государство", считает Янис Юрканс, а не управляют им.

Когда глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс говорит "пошлые вещи," никто его не одергивает, удивляется Юрканс.

Напомним, что глава оборонного ведомства постсоветской республики Пабрикс назвал латышских легионеров СС гордостью народа и государства, а также призвал граждан Латвии чтить их память.