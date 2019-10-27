В Донецке прогремел взрыв. Взорвана вышка сотовой связи

Неизвестные подорвали вышку сотовой связи местного оператора "Феникс" в Донецке. Никто из жителей города не пострадал. Представители мобильного оператора и министерства связи самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за инцидента абоненты Пролетарского района города могут испытывать проблемы со связью.

Силовики пока не делали никаких заявлений относительно подрыва вышки сотовой связи. Аварийная бригада приступила к восстановлению объекта.