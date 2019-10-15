Делегация украинской диаспоры из США и Канады может посетить Крым с ознакомительным визитом по примеру своих соотечественников из других стран.
Об этом заявил глава Министерства внутренней политики, информации и связи республики Крым Сергей Зырянов, сообщают "РИА Новости".
Напомним, что в минувшее воскресенье с ознакомительным визитом в Крым наведалась делегация представителей украинской диаспоры из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, Эстонии, а также жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Сергей Зырянов заявил, что в Крым приезжают смелые люди, для которых желание самим увидеть происходящее там важнее угроз попасть под санкции со стороны Украины.
Известный дерматолог доктор Веральо-Роуэлл указывает на несколько факторов, вызывающих темные круги под глазами, в том числе на толщину кожи, тонус, питание и старение.