Делегация украинской диаспоры из США и Канады может посетить Крым

Делегация украинской диаспоры из США и Канады может посетить Крым с ознакомительным визитом по примеру своих соотечественников из других стран.

Об этом заявил глава Министерства внутренней политики, информации и связи республики Крым Сергей Зырянов, сообщают "РИА Новости".

Напомним, что в минувшее воскресенье с ознакомительным визитом в Крым наведалась делегация представителей украинской диаспоры из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, Эстонии, а также жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Сергей Зырянов заявил, что в Крым приезжают смелые люди, для которых желание самим увидеть происходящее там важнее угроз попасть под санкции со стороны Украины.