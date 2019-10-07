Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране может быть создан спецкомитет, который займется расследованием "дела Байдена". По словам украинского лидера, в состав спецкомитета могут войти представители США.
Зеленский добавил, что он не может повлиять на правоохранительные органы, чтобы те открыли уголовное дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о публикации скандальной стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая стала причиной для начала процедуры импичмента против Трампа
В ходе состоявшейся в июле текущего года беседы с главой постсоветской республики Дональд Трамп действительно просил Владимира Зеленского поговорить с генеральным прокурором США Уильмом Барром по поводу начала расследования против Хантера Байдена - сына Джо Байдена, кандидата в президенты страны. Согласно опубликованной администрацией президента США распечатке, Дональд Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы Владимир Зеленский ознакомился с делом Байдена.
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