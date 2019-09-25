Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала распечатку его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.
Стенограмма размещена на официальном сайте Белого дома, сообщают "РИА Новости".
Напомним, что именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Америки.
В ходе состоявшейся в июле текущего года беседы с главой постсоветской республики Дональд Трамп действительно просил Владимира Зеленского поговорить с генеральным прокурором США Уильмом Барром по поводу начала расследования против Хантера Байдена — сына Джо Байдена, кандидата в президенты страны.
Согласно опубликованной администрацией президента США распечатке, Дональд Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы Владимир Зеленский ознакомился с делом Байдена.
Президент постсоветской республики же пообещал главе США, что этим займется генеральный прокурор Украины.
Зеленский также попросил Трампа предоставить "дополнительную информацию" по делу Байдена и отметил, что расследование будет "открытым и откровенным".
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Незалежная навсегда останется страной, из-за которой начался импичмент президента Соединенных Штатов Америки.
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