Опубликована ставшая поводом для импичмента беседа Трампа с Зеленским

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала распечатку его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Стенограмма размещена на официальном сайте Белого дома, сообщают "РИА Новости".

Напомним, что именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Америки.

В ходе состоявшейся в июле текущего года беседы с главой постсоветской республики Дональд Трамп действительно просил Владимира Зеленского поговорить с генеральным прокурором США Уильмом Барром по поводу начала расследования против Хантера Байдена — сына Джо Байдена, кандидата в президенты страны.

Согласно опубликованной администрацией президента США распечатке, Дональд Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы Владимир Зеленский ознакомился с делом Байдена.

Президент постсоветской республики же пообещал главе США, что этим займется генеральный прокурор Украины.

Зеленский также попросил Трампа предоставить "дополнительную информацию" по делу Байдена и отметил, что расследование будет "открытым и откровенным".

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Незалежная навсегда останется страной, из-за которой начался импичмент президента Соединенных Штатов Америки.

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