Помпео отказался раскрывать содержание разговора Трампа и Зеленского

Содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского носит конфиденциальный характер, поэтому Государственный департамент не будет публиковать его стенограмму.

"Вы знаете, что мы крайне редко предаем огласке стенограммы. Разговоры лидеров мира носят конфиденциальный характер. Неуместно поступать так, за исключением каких-то экстремальных обстоятельств", - сказал в эфире телекомпании ABC госсекретарь США Майкл Помпео.

В пятницу, 20 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила о том, что во время телефонного разговора американский президент "примерно восемь раз" просил Зеленского оказать содействие расследованию, связанному с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и его сыном.

По словам адвоката Трампа, Байден мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном украинской газовой компании. Украинская сторона ранее заявляла, что не уличила сына Байдена в каких-либо преступлениях.