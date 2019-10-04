Генпрокурор Украины раскрыл причастность сына Байдена к другим делам

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что сын Джо Байдена и компания Burisma может быть причастна к 15 уголовным делам. Глава ГПУ связал Хантера Байдена и компанию, в которой он работал, с бывшим министром экологии Николаем Злочевским и олигархом Сергеем Курченко.

По словам Рябошапки, сейчас Генеральная прокуратура Украины проводит проверку всех уголовных дел на предмет незаконно принятых процессуальных решений, поэтому количество дел, к которым могут привлечь Хантера Байдена, может быть изменено.

В 2017 году после увольнения Виктора Шокина с поста Генерального прокурора Украины, дело компании Burisma Group было закрыто. Уволить Шокина призывал именно Джо Байден, который занимал тогда пост вице-президента США. Примечательно, что его сын входил в совет директоров Burisma Group.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об интересе адвоката Дональда Трампа к деятельности Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Трамп попросил президента Украины изучить ситуацию с бывшим членом совета директоров украинской частной компании Burisma Holdings Хантером Байденом. Зеленский пообещал, что этим вопросом займется новый генеральный прокурор страны.

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