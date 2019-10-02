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Автор Редакция рубрики "Мир"

Не только коррупционер: Байдена надо привлекать по делу о госперевороте на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина print

Дело Джо Байдена надо расследовать на Украине не только в связи с его коррупцией в компании "Бурисма", но и с участием в госперевороте 2014 года.

Как гласит опубликованная стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, президент США "попросил" своего визави провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин расследовал деятельность Burisma Group ("Бурисма"), в состав директоров которой входил сын нынешнего лидера президенской кампании от демократов — Джо Байдена, Хантер.

Джо Байдена подозревают в США в коррупции на Украине с использованием своего служебного положения. В частности, в интересах своего сына, которого в 2014 году ввели в правление компании "Бурисма", занимающейся добычей газа на Украине. Издание The Hill собщило, что экс-генпркурор Юрий Луценко (преемник Шокина) готов был предоставить Белому дому компромат на Байдена. Сам Луценко опровергает наличие "дела против Хантера Байдена", однако подтверждает, что были дела по расследованию деятельности президента компании Николая Злочевского.

"Бурисма" была создана Злочевским в 2002 и зарегистрирована на кипрскую офшорную компанию Brociti Investments Limited. В 2010 году при Викторе Януковиче Злочевский стал министром экологии Украины, и у него были большие планы по добыче сланцевого газа, в том числе на востоке страны. Однако, в 2014 году он покинул Украину после того, как против него Шокин инициировал несколько уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении госредств.

О назначении Хантера Байдена в "Бурисму" стало известно спустя несколько недель после визита в Киев 22 апреля его отца, тогда вице-президента США. Сразу же появились догадки о том, что сын был посажен в кресло юридического консультанта, что называется "по блату". Хантер Байден работал в "Бурисме" вплоть до 2019 года, в его обязанности входило "оказывать холдингу поддержку в сотрудничестве с международными организациями".

Виктор Шокин, как и Луценко, не возбуждал дел лично против Хантера Байдена, Джо Байден, тем не менее, добился отставки Шокина, о чем сам свидетельствовал в марте 2016 года на заседании Совета по внешней политике. Вероятно, все же повод был — не хотелось терять "законно нажитое тяжелым трудом" и соответствующие перспективы . В середине 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на 20 скважин газодобывающей компании "Эско-Север", к которой имел отношение Злочевский. Но в сентябре 2016 года тот же суд обязал Генпрокуратуру принять решение о прекращении розыска Злочевского, что и было сделано.

После уплаты налогов и штрафов "Бурисмой" на $7,46 млн, дело об уклонении от налогов Генпрокуратура закрыла. А дело о хищении государственных ресурсов — фактически о выдаче лицензий злочевским самому себе (как министр — бизнесмену) — передали в НАБУ и там тоже закрыли.

Исходя из стенограммы разговора Трампа и Зеленского, последний пообещал, что новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка ("100 % мой человек") вернется к расследованию.

По данным издания BuzzFeed и проекта расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, Хантер заработал $3 миллиона за несколько лет работы в компании "Бурисма". По данным украинских СМИ, в имеющимся в распоряжении Генпрокуратуры документе (тот самый компромат) говорится о том, что в марте 2014-го через лоббистские каналы Злочевский якобы предложил госсекретарю США Джону Керри и вице-президенту Джо Байдену распределить прибыли в компании "Бурисма". Эти деньги якобы платили сыну Байдена и другу приемного сына Керри Девону Арчеру.

Политическая подоплека этого дела очевидна, если у Трампа есть скандал с Россией, тогда у его конкурента — Байдена будет скандал с Украиной. И люди Трампа нашли Злочевского с "Бурисмой", нашли факты вмешательства Джо Байдена в карьеру Шокина, нашли его кумовство и незаконное обогащение сына.

Николай Злочевский, как сообщают украинские источники — жив-здоров, весной этого года в Монте-Карло провел четвертый Форум по энергетической безопасности. На Украине не появляется. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что по приказу из-за границы не будет ничего расследовать. Но приказа не было, была просьба.

Как сказал "Правде. Ру" украинский политический деятель, экономист, политолог, Олег Соскин, на Злочевского надо обратить внимание, но второй момент, достойный расследования — это выделение Украине с помощью лоббирования Джо Байдена "многих миллиардов в виде субвенций, субсидий, технический помощи, а так же предоставление гарантий правительства США под размещение украинских Евробондов". По словам экономиста, "было около 30 выпусков этих гособлигаций, каждый по миллиарду долларов". "И это были бумаги под низкую премию, если не ошибаюсь, до 2% годовых", — отметил Олег Соскин.

"То есть, у Украины с ее неважной кредитной историей никто таких бумаг не покупал бы, если бы гарантом не выступало американское правительство", — уточнил он. По мнению эксперта, расследования заслуживает и "постоянное присутствие Джо Байдена во время восстания против Виктора Януковича".

Янукович, напомнил Олег Соскин, согласился на спокойную передачу власти под европейские гарантии, и "вдруг все было нарушено". "Понятно, что ни Турчинов, ни Кличко, ни Яценюк никогда бы не пошли на нарушение гарантий Януковичу, если бы не имели карт-бланш от Обамы-Байдена", — сказал политолог.

По его словам, "очевидно, что момент смуты как раз и прикрывало тогдшнее руководство США". И это привело к войне и потере территорий, сказал эксперт.

По сути, они (Обама и Байден) провели "цветную революцию" на Украине, напрямую руководили Порошенко и другими, осуществляли их финансовую поддержку через прямое финансирование, грантами (надо посмотреть, кому гранты давали) и, соответствующим образом, через гарантии под выпуск Евробондов. Центром госпереворота "было посольство Украины в США во главе с послом (Валерием) Чалым. Там проводились совещания, когда шла предвыборная гонка Хиллари Клинтон.

По мнению Олега Соскина, расследование "дела Байдена" на Украине будет, потому что "деваться некуда", однако после того, как будет объявлен импичмент Зеленскому. " Президент выступает в группе, которая, видимо, все-таки напрямую связана с Байденом. Его группа является противником Трампа, и они не хотят начать это расследование. Я думаю, что (Игорь) Коломойский замешан тоже, но еще кто-то, не случайно (Леонида) Кучму вернули в политику", — сделал вывод Олег Соскин.

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Темы burisma джо байден хантер байден
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