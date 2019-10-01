Адвокат Трампа интересовался деятельностью Байдена на Украине

Адвокат президента США Рудольф Джулиани неоднократно интересовался деятельностью бывшего вице-президента страны Джо Байдена на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова бывшего украинского дипломата.

"Это единственное, что интересовало Джулиани в отношении Украины. Получить информацию о Байдене и использовать ее в США", - сказал собеседник американских журналистов.

В сентябре сотрудник американской разведки направил жалобу на президента США из-за его телефонного разговора с украинским коллегой. Обращение разведчика стало поводом для начала процедуры импичмента. Американского лидера обвиняют в том, что он оказывал давление на Зеленского, добиваясь проведения расследования против Хантера Байдена, который является сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп попросил президента Украины изучить ситуацию с бывшим членом совета директоров украинской частной компании Burisma Holdings Хантером Байденом. Зеленский пообещал, что этим вопросом займется новый генеральный прокурор страны.