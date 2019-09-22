Байден призвал расследовать "злоупотребление властью" со стороны Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал провести расследование сообщений о том, что Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского инициировать проверку в отношении сына Байдена, входившего в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings.

"Похоже, это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи в Соединенных Штатах, спросить обо мне и намекать на что-то, это возмутительно", - сказал политик в интервью агентству Reuters.

"Трамп использует это, потому что знает, что я буду колотить по нему, как по барабану, и использует злоупотребление властью и другие возможности президентства, чтобы попытаться сделать что-то, что меня бы задело", - подчеркнул Байден.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским неоднократно просил украинского лидера проверить информацию о давлении Байдена на прокурора, который занимался расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын политика.