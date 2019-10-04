Трамп объяснил своё "абсолютное право" на расследование коррупции

Президент США Дональд Трамп пытается оправдаться за свои действия в отношении Украины, которые спровоцировали скандал с импичментом. По словам американского лидера, он имеет "абсолютное право" расследовать факты коррупции в других странах.

"Как президент Соединенных Штатов я имею абсолютное право проводить антикоррупционные расследования в любых странах, а также обращаться к их руководству за помощью в расследованиях", - пояснил Трамп.

Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Украина и Китай начали расследование в отношении сына Джо Байдена - Хантера. Трамп утверждает, что он "незаконно получал миллионы долларов".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Демократическая партия США воспользовалась публикацией стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, чтобы начать процедуру импичмента в Конгрессе. Об этом объявила по завершении закрытого заседания фракции демократов в нижней палате Конгресса спикер палаты Нэнси Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост.

Читайте также:

Трамп сравнил процедуру импичмента с государственным переворотом