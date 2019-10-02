Трамп сравнил процедуру импичмента с государственным переворотом

Президент США Дональд Трамп сравнил процедуру импичмента, которую инициировали демократы в палате представителе конгресса, с попыткой государственного переворота.

"С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку (разрешающую оборот оружия - при. ред.), религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее демократы начали процедуру импичмента американского президента. Главу Белого дома обвиняют в том, что он попросил помощи у иностранного государства для вмешательства в выборы 2020 года через попытку дискредитации своего политического противника - бывшего вице-президента США Джо Байдена. В случае утверждения обвинений в палате представителей их передадут в сенат, который будет принимать окончательное решение.