Путин рассказал о доверительных отношениях с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что у него установились устойчивые и доверительные отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он рассказал во время своего выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"У нас не было никогда никакой близости. Ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения", - подчеркнул глава государства.

При этом президент России уверен, что его отношения с Трампом никак не повлияли " на внутриполитические дрязги в США". "Там используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с президентом Зеленским", - добавил Путин.

Он также выразил уверенность, что "здравый смысл и коренные интересы США сыграют свою роль" и российско-американские отношения вернутся в нормальное состояние. Российские власти приветствуют желание Трампа нормализовать отношения Москвы и Вашингтона и будут использовать любую возможность для того, чтобы эти планы были реализованы, заключил президент.