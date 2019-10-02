Президент России Владимир Путин заявил, что у него установились устойчивые и доверительные отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он рассказал во время своего выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
"У нас не было никогда никакой близости. Ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения", - подчеркнул глава государства.
При этом президент России уверен, что его отношения с Трампом никак не повлияли " на внутриполитические дрязги в США". "Там используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с президентом Зеленским", - добавил Путин.
Он также выразил уверенность, что "здравый смысл и коренные интересы США сыграют свою роль" и российско-американские отношения вернутся в нормальное состояние. Российские власти приветствуют желание Трампа нормализовать отношения Москвы и Вашингтона и будут использовать любую возможность для того, чтобы эти планы были реализованы, заключил президент.
Бегунья из Германии Джина Люкенкемпер высказала свое возмущение новым ракурсом видеосъемки, который телевизионщики использовали во время чемпионата мира-2019 в Дохе.