Луценко готов свидетельствовать в США по делу об импичменте Трампа

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов дать показания в Конгрессе по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

"Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - сказал он в интервью телеканалу BBC.

Луценко уверен, что никаких реальных оснований для проведения на Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена сейчас нет. Данный вопрос находится исключительно в американской юрисдикции, заключил политик.

Напомним, телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского вызвал крупный внутриполитический скандал в США, который стал поводом для запуска процедуры импичмента американского президента. Противники Трампа считают, что он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Таким образом глава Белого дома подталкивал украинское руководство к вмешательству в президентские выборы в США, уверены демократы.

Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

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